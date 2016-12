foto Ufficio stampa Correlati Contemporary Landscape di Patrizia Pozzi

Rare sono le pubblicazioni che si occupano di progettazione di spazi aperti.

Oltre 300 immagini a colori raccontano l’esperienza trentennale di Patrizia Pozzi, del suo studio e del suo team di collaboratori.

Si affrontano le nuove tendenze a livello internazionale, alcune da noi ancora poco note. Il volume puntualizza quanto realizzato finora e suggerisce cosa e come si possa fare di più.



Uno strumento didattico per i giovani che si avvicinano a questa disciplina che così potranno percepire i nuovi orientamenti.

La visione di Patrizia Pozzi prende spunto dalle moltissime opportunità che l’elemento naturale ci continua ad offrire, in uno slancio verso il futuro, attento alle tematiche imprescindibili di ecosostenibilità e biocompatibilità.



Documentati gli interventi per il Nuovo Complesso “Vodafone Village” e per la Nuova sede L’Oreal Italia a Milano, gli spazi pubblici delle due nuove sedi Ikea di Catania e Perugia, il progetto paesaggistico e architettonico per un Nuovo porto per la logistica dei prodotti petroliferi a Valona, in Albania.

“Negli ultimi sessant’anni - sottolinea Luca Molinari - si è verificato un consumo irragionevole dei territori senza che quasi mai si valutasse a pieno l’impatto che tutte queste scelte avrebbero provocato sull’ambiente e sulla nostra vita. Ne sono una triste prova gli ultimi e terribili disastri ambientali verificatesi in Liguria lo scorso ottobre.

La maggior parte delle nostre città sono cresciute di otto, dieci volte con un parallelo abbandono e perdita di campagne, valli montane, fasce costiere. Quello che sembrava un equilibrio antico che vedeva l’uomo capace di colonizzare e trasformare territori con attenzione e sapienza dei climi, degli odori, delle qualità delle nostre terre, in poco meno di tre decenni si è quasi completamente perduto.

Fortunatamente la situazione negli ultimi due decenni sta lentamente migliorando, anche perché una nuova generazione di paesaggisti è definitivamente emersa e, con loro, una diversa e più consapevole committenza comincia a vedere nel progetto degli spazi aperti una straordinaria risorsa ambientale e civile.”

4 sezioni tematiche: Energy landscape, Abitare la natura, Nuove tendenze (Orme e forme vegetali, Baby Green, SculpTing, Wallscape, Taglia e cuci, Riflettendo), Nursery.

Contemporary Landscape

Nuovi racconti e visioni/New talks and visions

Testi di Luca Molinari e viapiranesi

Editore : Skira

Collana: Architettura. Monografie

Lingua: Bilingue (italiano-inglese)

Formato 16,5x21cm

Pagine 320

Illustrazioni 270

Euro 30,00

Isbn: 8857212012