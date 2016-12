26 febbraio 2015 La performance di Milo Moiré che fa arrossire i visitatori del museo tedesco L'artista svizzera passeggia completamente nuda tra le opere a Muenster. Duro il commento dell'esperto Anke Lange: "Questo è ridicolo" Tweet google 0 Invia ad un amico

12:05 - Completamente nuda con un bimbo in braccio ha attraversato le sale del museo di Muenster, in Germania. Come riporta il Daily Mail l'artista Milo Moiré ha passeggiato tra le opere tra l'imbarazzo generale dei visitatori della mostra. La 32enne svizzera già nel 2013 aveva diviso la critica con una particolare performance: uova coperte di vernice che uscivano dalla sua vagina.

Duro il commento dell'esperto Anke Lange, 30 anni: "Sono anch'io per le espressioni artistiche alternative, ma questo è ridicolo. Moire pensa che guardando nuda dipinti di persone nude entri anche lei a far parte dell'opera".