Cultura è tradizione e innovazione, valori da difendere per le nuove generazioni

foto Ufficio stampa

Presentato alla stampa il grande progetto internazionale FOOD Riflessioni sulla Madre Terra, l’agricoltura e l’alimentazione.

Ideato e curato da Adelina von Fürstenberg, Presidente di ART for The World, il progetto si pone come una riflessione sul tema cruciale dell’alimentazione nel mondo.

Alla presenza del Vicepresidente e Assessore alla Cultura Novo Umberto Maerna.



Sono intervenuti: Filippo Ciantia, Country Relations Manager International Affairs Department di Expo 2015; Sami Kanaan, Conseiller Administratif e Chef du Département Culture et Sport de la Ville de Genève; Daniela Rubino, Vice Presidente di Slow Food Lombardia; Marina Calloni, Dipartimento di Sociologia e Ricerca Sociale dell’Università degli Studi di Milano-Bicocca; Adelina von Fürstenberg, Concetto e Curatela del progetto FOOD e Presidente di ART for The World.

Presenti inoltre autorità italiane e svizzere, gli sponsor principali e gli organizzatori.



FOOD vuole essere - attraverso lo sguardo degli artisti e dei registi invitati, nomi internazionali di primo piano dell’arte contemporanea e del cinema - una piattaforma votata alla cultura e alla creatività per una migliore comprensione dei valori legati all’alimentazione, in vista dell’Expo Milano 2015, il cui tema principale è Nutrire il Pianeta, Energia per la Vita.



Attraverso mostre, performance, proiezioni di corti e lungometraggi, dibattiti, conferenze, tavole rotonde e workshop intorno al tema alimentare, si vuole fare il punto su quelle che sono oggi le grandi questioni legate al territorio, al diritto al cibo, alla valorizzazione delle tradizioni alimentari per uno sviluppo sostenibile e per favorire nuovi stili di vita nelle nuove generazioni, coinvolgendo anche protagonisti quali economisti, antropologi, sociologi, ristoratori e le strutture dedicate alla ricerca alimentare.

Tony Morgan (Gran Bretagna/Svizzera);

;

Una grande mostra internazionale itinerante, al SEC di San Paolo del Brasile, dal marzo a giugno 2014, poi al MuCEM di Marsiglia dal 22 ottobre al 24 febbraio 2015, incontri e conferenze e una rassegna cinematografica di noti artisti italiani e internazionali: al centro di ogni iniziativa il tema dell'alimentazione, declinato nei suoi differenti aspetti.Artisti partecipanti dai 5 continenti alla mostra in anteprima aal, dal 18 dicembre al 24 febbraio e poi a Milano in una nuova versione allonel settembre 2013:(Italia);(Serbia)(Germania);(Germania/Svizzera);(Svizzera);(Belgio)(Romania/Italia(Brasile)(Brasile/Italia);(India)(Grecia);(Grecia/Italia);(Cuba);(Spagna);(Giappone)(Camerun/Francia);(Stati Uniti).