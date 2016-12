Dopo 50 anni Harper Lee pubblica il sequel de "Il buio oltre la siepe"

17:20 - Oltre mezzo secolo dopo "Il buio oltre la siepe", Harper Lee pubblica il suo secondo romanzo. La casa editrice Harper ha annunciato che "Go Set a Watchman" della scrittrice dell'Alabama premio Pulitzer arriverà in libreria il 14 luglio. Si tratterebbe di un sequel del primo, storico romanzo della Lee che l'autrice avrebbe finito negli anni '50 e messo da parte. Riscoperto lo scorso autunno, "Go Set a Watchman" verrà stampato in due milioni di copie.

I termini finanziari dell'accordo non sono stati resi noti. Secondo HarperCollins, il manoscritto sarebbe stato trovato "in un luogo sicuro, dove era stato allegato al dattiloscritto originale del 'Buio oltre la siepe'". Il nuovo libro è ambientato a Maycomb, Alabama, a metà anni '50, 20 anni dopo "Il buio oltre la siepe".



Il movimento per i diritti civili stava cominciando a muovere i primi passi, tra la sentenza del 1953 della Corte Suprema che aveva abolito la segregazione nelle scuole e l'arresto di Rosa Parks nel 1955 che aveva portato a un anno di boicottaggio degli autobus nella vicina Montgomery.



"Scout (Jean Louise Finch) torna a Maycomb da New York per far visita al padre Atticus", si legge nell'annuncio dell'editore. "Deve a questo punto affrontare questioni personali e politiche: cerca di capire l'atteggiamento del padre verso la società e di venire a capo con le sue emozioni verso il posto dove è nata e dove ha trascorso l'infanzia".



Ci sono ovviamente, come nel "Buio oltre la siepe", spunti autobiografici: la Lee, che è nata a Monroeville, in Alabama, negli anni '50 ha abitato a New York.