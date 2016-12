Oltre 21mila beni recuperati nel 2015 e -64% furti - Nel 2015 c'è stata una diminuzione del 26% di furti di beni culturali, del 64% di scavi archeologici clandestini e il recupero di circa 21.500 beni culturali e di 11.700 beni archeologici. E' il bilancio dell'attività dei carabinieri del settore tutela Beni culturali, tracciato dal generale Mariano Mossa alla conferenza stampa sul recupero della lettera di Cristoforo Colombo.



Franceschini: "Beni archeologici venduti per finanziare estremisti" - Presente anche il ministro Dario Franceschini che ha definito "significativi" i dati forniti dai carabinieri. "Nel mercato globale stanno entrando nuovi Paesi ricchi in cui il collezionismo e le tentazioni iniziano ora. L'azione del terrorismo non mira soltanto a distruggere e a fare propaganda con le immagini della distruzione dei beni archeologici patrimonio dell'umanità: quando le telecamere vengono spente, gran parte di quel patrimonio viene venduto nel mercato illecito per finanziare il terrorismo stesso", ha detto il ministro. "Per questo, se i beni culturali sono patrimonio dell'umanità, la comunità internazionale deve difenderli", ha aggiunto.