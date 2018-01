Buon compleanno Frankenstein: 200 anni e non li dimostri

Succeso dal cinema al teatro - La prima riduzione teatrale risale al 1823 e s'intitolava Presumption. Or the fate of Frankenstein per la regia di Richard Peake. Sua la celebre battuta "E' vivo", quando il mostro viene creato, e ripresa più volte dal mondo del cinema. Famosa anche la riduzione teatrale con il celebre pugile Primo Carnera che interpreta la "Cosa". Nonostante una scenografia di basso livello la pièce ebbe molto successo. In totale si contano più di ottanta sceneggiature.



Moltissimi gli adattamenti al cinema che hanno contribuito a determinare la fama del mito di Frankenstein. Il primo cortometraggio muto risale al 1910, ma è nel 1931 che il registra James Whale mise in scena il primo film sulla vera storia del dottor Victor. Uno dei successi più acclamati dal pubblico fu Frankenstein Junior, opera del regista Mel Brooks nel 1974. Campione d'incassi al botteghino, la pellicola è una parodia del romanzo di Mary Shelley ed è stato girato interamente in bianco e nero in stile anni Trenta.



Il mito di Frankenstein continua - Negli ultimi anni la storia del mostro è tornata sul grande schermo. Nel 2015 è uscito Victor. La storia segreta del dottor Frankensein di Paul McGuigan con l'attore di Harry Potter, Daniel Radcliffe. L'ultima versione invece risale al 2016, per la regia di Bernard Rose, dove il mostro viene abbandonato per le strade di Los Angeles da due folli scienziati.