Il museo Casa Giorgione di Castelfranco Veneto ospita fino al 13 maggio " Artype ": una mostra dedicata alle lettere dell'alfabeto. Opere d'arte di Lorenzo Marini , un artista che ha "reinventato" il modo di approcciarsi ai grafemi. Ha realizzato una serie di creazioni in cui la lettera viene privata dalla sua funzione semantica e finisce in un contesto bidimensionale o tridimensionale diventando protagonista senza perdersi all'interno delle parole.

Lorenzo Marini è un artista che vive e lavora tra Milano, Los Angeles e New York. Con il progetto Typer Art ha voluto riflettere sull'importanza della lettera come segno grafico. Ne sono risultati opere d'arte singolari dall'estetica ludica, colorata, vagamente pop. L’attenzione di Marini per i caratteri deriva dalla sua esperienza di art director, attività che l’ha portato a essere considerato uno dei più apprezzati creativi a livello internazionale.



Artype

Museo Casa Giorgione, Castelfranco Veneto

Fino al 13 maggio 2018

