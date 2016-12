Il ritorno del Doctor Nefasto, 30 anni dopo

Con l'aiuto di Miss Marcus Mau-Mau, "meravigliosa quanto utile assistente", e del giovane Jenkins, Notorius farà di tutto per salvare il mondo e fermare le trame di Nefasto. Una guerra fredda trasfigurata, l'incubo di una catastrofe sempre imminente e annunciata, la scienza e il militarismo fuori controllo: il clima degli anni Ottanta rivive con grande ironia nelle tavole di Lorenzo Mattotti e nei testi di Jerry Kramsky. Poetico, visionario, surreale, a tratti apertamente comico, il graphic novel "Doctor Nefasto" apparve in origine a puntate nell'inserto Valvoline della rivista "Alter" da gennaio a luglio 1983. Oggi torna in una nuova edizione deluxe a colori, dominata dai toni seppia, con copertina cartonata e dorso in tela, che è un'autentica riscoperta di un classico ancora attuale.

Mattotti e Kramsky giocano con ironia, inventano personaggi come lo stregone Ditrambo, citano storici fumetti d'avventura come "Virus e il mago della foresta morta" e "Saturno contro la Terra" e i vecchi b-movies di fantascienza, le geometrie di Sergio Tofano e la visionarietà contemporanea di Moebius e degli autori francesi di Metal Hurlant. Un graphic novel effervescente e brillante, oggi come trent'anni fa, che testimonia una tappa importante del percorso d'autore di Lorenzo Mattotti. "All'inizio degli anni 80", ricorda Mattotti, il mio interesse era esplorare gli stili, distruggere "con affetto" il linguaggio classico del fumetto per reinventarlo e poi ricostruirlo. Nel gruppo degli artisti di Valvoline c'era molta energia positiva, e il racconto si muoveva verso avventure interiori piuttosto che esterne. Sperimentazione, sì, ma accompagnata dal rigore. E dal desiderio di spingere un po' più in là i limiti del linguaggio del fumetto".