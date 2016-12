10 aprile 2014 "Spregiudicata desnuda", a Milano una serata speciale nel segno di bellezza e look Allo Spazio Vela 18 di MIlano successo per l'evento che ha avuto al centro una performance di bodypainting, tra consigli per un look perfetto e spiritose sfilate "desnude" Tweet google 0 Invia ad un amico

11:58 - Successo allo Spazio Vela 18 di Milano per l'evento "Spregiudicata desnuda", appuntamento incentrato su una performance di bodypainting. Nello studio fotografico di Alma Photos, l'Associazione culturale "Spregiudicata" ha dato vita a una serata a tema su corpo e bellezza, con consigli per il look, angoli fotografia, bollicine e una modella splendidamente trasformata in opera d'arte vivente dal bodypainter Ivart.

L'associazione "Spregiudicata" è nata l'anno scorso, tra corsi e serate a tema, si propone di fornire un'immagine diversa della femminilità. "Amiamo la vita senza pregiudizi - dice la presidente Giusy Cascio -, parliamo di eros e stile senza tabù. Vogliamo far divertire, pensare e discutere in totale allegria, mettendo in risalto le caratteristiche femminili che magari di solito si tende a nascondere. Tutto fatto con grande ironia e autoironia".



Allo Spazio Vela, oltre alla performance di bodypainting di Ivart, realizzata con una tecnica speciale che prevedeva colori fluorescenti esaltati dalla luce ultravioletta usata per illuminare la modella, c'è stato spazio per i consigli di Federica Sala, consulente d'immagine di "Cambio look", per esaltare i punti di forza di ognuno e, perché no, fare leva anche su quelli che di solito si considerano di solito di debolezza. I fotografi di Alma Photos hanno invece realizzato delle Polaroid dal fascinoso aspetto retrò. Per finire un'ironica sfilata per il miglior "desnudo", che ha visto protagonisti uomini e donne. Pochi centimetri di pelle scoperti ma mostrati con grande leggerezza e divertimento.