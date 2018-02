"Una sorella", adolescenza e sensualità di un'estate a fumetti

Un timido tredicenne in vacanza e la figlia sedicenne di amici di famiglia. Sono loro i protagonisti del nuovo graphic novel di Bastien Vivès, Una sorella (Bao Publishing). L’autore francese racconta un’estate alla scoperta di sé e dell'altro: i primi turbamenti, le forti emozioni tra la curiosità e il pudore.



La sensualità e il candore dei primi turbamenti adolescenziali sono al centro della storia, disegnata da Vivès con un tratto liquido ed essenziale. Un punto di vista “ad altezza di bambino”, ma anche un occhio attento agli ambienti esterni e interni – la spiaggia, la casa al mare – dove prende corpo un’estate indimenticabile.



Nato a Parigi nel 1984, Bastien Vivès è appassionato di arte e di disegno fin da piccolo; ha studiato presso alcune delle scuole più prestigiose della Francia. Il suo esordio nel mondo del fumetto avviene nel 2007. In pochissimo tempo, ha ottenuto numerosi apprezzamenti di pubblico e di critica. Tra i suoi lavori più importanti, Il gusto del cloro (che gli è valso il Premio rivelazione al Festival del fumetto di Angoulême nel 2009 e il Premio Micheluzzi come miglior fumetto straniero al Napoli Comicon nel 2010), Nei miei occhi e Polina.



Per i lettori di Tgcom24 alcune tavole di Una sorella: