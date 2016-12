"Malerba": il libro di Carmelo Sardo sulla vita del mafioso Giuseppe Grassonelli diventa un docufilm

Malerba , il libro scritto dal giornalista Carmelo Sardo e dall'ergastolano Giuseppe Grassonelli , diventa un docufilm prodotto da Interlinea. "Ero Malerba" verrà presentato al festival "Visioni da mondo" di Milano, l'8 ottobre . Come nel testo pubblicato nel 2014 da Mondadori , l'ex mafioso si racconta senza risparmiare i dettagli: la formazione criminale, le sofferenze inflitte, le condizioni di vita in carcere.

"Sono stato condannato precipuamente per aver ucciso delle persone che a loro volte avevano streminato i miei familiari". Così Grassonelli, protagonista negli anni '90, in Sicilia, di una feroce guerra di mafia e per questo condannato all'ergastolo ostativo: il regime più duro, che non prevede permessi o benefici.



La proiezione verrà realizzata all’UniCredit Pavilion, in Piazza Gae Aulenti. Saranno presenti anche il regista, Toni Trupia, e il coautore, Carmelo Sardo.