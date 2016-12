"L'arte del complotto", un thriller intriso di ritmo, humour e pop

08:00 - New York, 1963. In una società ancora turbata dall’eco del maccartismo “il Prete” – così chiamato perché gira in clergyman, non perché sia un uomo di chiesa – vive raccogliendo voci e notizie tra infimi bar e locali di striptease, per poi rivenderle a individui animati da dubbi obiettivi.



Incaricato da un agente governativo di trovare uno scienziato russo in possesso di piani per la costruzione di una macchina del tempo, il Prete è anche coinvolto in un’indagine sulle correnti che agitano il panorama dell’arte moderna americana. Si ritrova così invischiato in un delirante complotto tra agenti della CIA, criminali mafiosi e appassionati di fantascienza, in una folle corsa avanti e indietro lungo anni fondamentali per la Storia mondiale contemporanea.



Sfoglia un'anteprima del volume





"L'arte del complotto" è un graphic novel di ELFO (pseudonimo di Giancarlo Ascari), che lavora dal 1977 come autore di fumetti e pubblicista. Ha disegnato e scritto, tra gli altri, per “Diario”, “Alter Alter”, “Linus”, “Il Corriere dei Piccoli”, “Il Manifesto”, “L’Unità”, “La Repubblica”, “Il Corriere della Sera”, “Domus”, “Abitare” e “Smemoranda”.



Ha organizzato mostre di fumetto e illustrazione in Italia e all’estero e illustrato copertine di libri per Mondadori e Garzanti. Suoi i graphic novel Love Stores (Coconino Press), Tutta colpa del ’68 e Sarà una bella società (Garzanti) e la guida anomala "Quelli che Milano" (BUR), firmata in coppia con Matteo Guarnaccia.



Elfo

"L'arte del complotto"

con prefazione di O. Ponte Di Pino

Rizzoli LIZARD

Pagine 144

Euro 17,00