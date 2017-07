Zuppa di patate e baccalà

PROCEDIMENTO

Fate soffriggere nell’olio per qualche istante la cipolla tritata. Unite i pomodori pelati e dopo 5 minuti anche le patate sbucciate e tagliate a cubetti non troppo piccoli.

Quando cominceranno a sobbollire aggiungete l’acqua calda. Continuate la cottura delle patate per 10 minuti dopodiché aggiungete i pezzi di baccalà con tutta la pelle.

Continuate la cottura ancora per 10 minuti senza mescolare, regolate di sale in base alla sapidità del baccalà e servite immediatamente in un piatto fondo con qualche mestolo di brodo.