Vellutata di zucca, carote e patate

PROCEDIMENTO

Sbucciate le verdure, tagliatele a cubetti della stessa dimensione e raccoglietele in una casseruola bassa. Aggiungete la cipolla tagliata in pezzi grossi e ricoprite tutto con tanta acqua quanto basta a coprire le verdure. Cuocete con il coperchio,

toglietelo dal momento dell'ebollizione, regolate di sale e proseguite la cottura per circa 20-30 minuti (le verdure dovranno sfaldarsi e l'acqua asciugarsi in parte). Frullate con un frullatore a immersione fino a quando non avrete ottenuto una crema liscia e omogenea. Profumate con lo zenzero grattugiato.