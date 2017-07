DIFFICOLTA" media

DIFFICOLTA" PREPARAZIONE 1h

PREPARAZIONE PORZIONI 12 persone

La torta ai fichi e limone è un dolce goloso e originale realizzato con una base di pasta frolla farcita con uno strato di confettura ai fichi e uno di torta al limone. Avete capito bene, si tratta di una torta al limone cotta all’interno della pasta frolla! In realtà, la preparazione di questa ricetta ha ricevuto più attenzioni del solito perché l’ho preparata in occasione del compleanno di mia suocera. Che cosa preparare? Niente panna montata, non le piace. Magari una crostata semplice? Troppo scontata! Una torta nella crostata, però, non era affatto male come idea! Se poi ci aggiungete che i fichi dei nostri alberi non aspettavano altro che essere raccolti…La torta è piaciuta molto. Una base più consistente di pasta frolla, un ripieno che era quasi cremoso tanto era soffice e un profumo di limone in tutta la casa! Provare per credere!