Il timballo di ziti ai carciofi è un primo piatto gustoso e sostanzioso realizzato con strati di ziti conditi con carciofi saltati in padella, besciamella, mozzarella e parmigiano grattugiato. Cremoso e dal sapore delicato, il timballo di ziti è perfetto per la tavola delle feste e piacerà a tutta la famiglia! Se preferite, potete arricchire il ripieno con qualche salume o altri tipi di formaggi anche se questo primo piatto è già irresistibile e completo così!

PROCEDIMENTO

Pulite i carciofi eliminando il gambo, le foglie esterne più dure, le punte e la barbetta interna. Divideteli in quarti e bagnateli in acqua e limone. Fate sfrigolare l’aglio e il prezzemolo nell’olio per qualche istante, dopodiché unite i carciofi, salate e cuoceteli a fuoco vivo e con il coperchio per circa 20 minuti (aggiungete un mestolo di acqua se necessario). Frullate un terzo dei carciofi e sminuzzate quelli restanti, poi amalgamate il tutto. Allineate gli ziti sul fondo della teglia.