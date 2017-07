Tempura di gamberi con verdure croccanti dal profumo asiatico

PROCEDIMENTO

Lavare tutte le verdure accuratamente e tagliarle a julienne spesse. Fare una tartare di mele.

Mettere in una ciotola: farina, birra, un pizzico di sale, i cubetti di ghiaccio preparati in precedenza e se serve aggiungere un po’ d’acqua; Amalgamare bene il tutto e riporre la pastella in frigorifero. In un recipiente aggiungere la salsa di soia, lo zenzero a pezzi, la cipolla di Tropea tagliata a dadini, il pomodoro a cubetti, una fetta di lime e qualche goccia di tabasco. Lasciare marinare. Creare un composto omogeneo unendo lo yogurt e il wasabi, che si andrà poi ad utilizzare come salsa di accompagnamento.