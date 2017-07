Taralli napoletani al pepe

PROCEDIMENTO

Preparate il lievitino impastando 100 g di farina con il lievito sciolto in 100 ml di acqua tiepida. Lasciate lievitare l’impasto ottenuto per un’ora.

Trascorso il tempo necessario, prelevate piccoli pezzi di impasto per volta e formate dei bastoncini sottili e lunghi circa 20 cm. Formate i taralli sugna e pepe unendo 3 bastoncini per una estremità e intrecciandoli.

Infornate i taralli napoletani a 200° per circa 15 minuti, abbassate la temperatura a 160° per 15 minuti e infine per altri 20 minuti a 140°.

Lo sapevate che...

Di solito le mandorle sono un ingrediente prezioso per dolci, farine, creme e biscotti. Ma non di raro vengono utilizzate nei primi piatti, nei secondi o in taralli deliziosi come questi!