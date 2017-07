Strudel di mele, cioccolato e noci

PROCEDIMENTO

Disponete la farina a fontana, aggiungete il sale e l'uovo al centro. Cominciate a impastare e unite gradualmente anche l'olio di mais e l'acqua tiepida. Amalgamate bene tutti gli ingredienti fino a ottenere un panetto liscio e omogeneo che farete riposare per 30 minuti in una ciotola, dopo averlo spennellato con poco burro fuso. Stendete l'impasto su un canovaccio infarinato in una sfoglia sottilissima utilizzando prima il matterello e poi i pugni delle mani infarinati. Tirate verso di voi per assottigliare sempre di più.