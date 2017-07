Il risotto al tartufo nero è un primo piatto semplice e aromatico realizzato con il tradizionale soffritto di burro e cipolla, riso Arborio o Carnaroli (più adatti ai risotti) e mantecato con parmigiano grattugiato e tartufo nero fresco grattugiato. Un piatto da veri intenditori! Per dare un tocco di colore in più ho utilizzato la cipolla ma potete sostituirla con quella bianca.

PROCEDIMENTO

Fate fondere il burro in una casseruola e lasciate sfrigolare la cipolla tritata per qualche istante. Aggiungete il riso, fatelo tostare per qualche minuto mescolando spesso e portatelo a giusta cottura aggiungendo, di tanto in tanto, il brodo vegetale bollente. Salate a piacere.