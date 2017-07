La pastiera con gocce di cioccolato è una deliziosa variante al tradizionale dolce di Pasqua, la pastiera napoletana. Questa ricca torta di pasta frolla contiene un goloso ripieno di ricotta e grano come la classica ricetta prevede ma, al posto di canditi e fiori d’arancio, l’abbiamo impreziosita con rum e gocce di cioccolato! Il risultato è una pastiera al cioccolato morbida e super golosa, perfetta per stupire i vostri ospiti. Dunque, buona Pasqua a tutti!

PROCEDIMENTO

Portate il latte a ebollizione, aggiungete il burro e cuocetevi il grano fino a quando non sarà diventato tenero e il latte non sarà stato completamente assorbito. Mescolate per evitare che il grano si attacchi sul fondo della pentola. Nel frattempo preparate la pasta frolla impastando la farina con le uova, lo zucchero, il lievito e il burro morbido a pezzetti. Lavorate velocemente l’impasto fino a ottenere un panetto liscio e omogeneo che farete riposare in frigorifero per 30 minuti.