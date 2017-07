DIFFICOLTA" media

DIFFICOLTA" PREPARAZIONE 45'

PREPARAZIONE PORZIONI 4 persone

I passatelli in brodo sono un primo piatto tipico dell’Emilia Romagna preparato con i passatelli, un formato di pasta a base di uova e pangrattato dalla particolarissima forma cilindrica. I passatelli in brodo vengono preparati, di solito, in occasione delle festività natalizie e sono un piatto facile e al tempo stesso molto elegante. I passatelli, tuttavia, si possono insaporire anche con condimenti asciutti a base di pesce, carne o verdure.