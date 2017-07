DIFFICOLTA" difficile

DIFFICOLTA" PREPARAZIONE 24h

PREPARAZIONE PORZIONI un pandolce da 1 kg e uno da 750 g

Il pandolce genovese è un dolce della tradizione gastronomica natalizia della Liguria, in particolare di Genova. Del pandolce genovese esistono due versioni: il pandolce alto, più antico e preparato con il lievito madre e il pandolce basso, di nascita più recente e realizzato con il lievito per dolci. Ovviamente, non c'ho messo più di un minuto a decidere quale avrei preparato! Ho trovato e adattato alle mie esigenze un'antica ricetta genovese trovata in rete e devo dire che il risultato è stato ottimo. Non aspettatevi la consistenza o il sapore del panettone: il pandolce è molto più simile a un pane e ha un profumo irresistibile di finocchietto :) Se volete rispettare la tradizione legata al pandolce dovrete: inserire al centro un rametto di alloro, lasciare che il più anziano della famiglia tagli la prima fetta e che che il più giovane la mangi!