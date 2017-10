Filetto alla Wellington

PROCEDIMENTO

Cuocete i funghi in una padella con un filo d'olio, quando rilasceranno la loro acqua aggiungete anche i porcini e cuocete fino a quando il liquido non sarà evaporato. Regolate di sale. Frullate i funghi per ottenere una purea, pressatela bene per eliminare tutta l'acqua in eccesso. Sciogliete il burro in una padella e quando sarà ben calda adagiatevi il filetto. Rosolatelo bene per circa 2 minuti per lato, sfumate con il cognac e quando sarà evaporato terminate la cottura.