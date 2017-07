Chef - Spaghetti alla chitarra con salsa al pomodoro

PROCEDIMENTO

Impastare la farina con tutti gli ingredienti e lasciare riposare per 20 minuti ben coperta con la carta-pellicola alimentare. A parte tirare la pasta dello spessore identico alla larghezza delle corde della chitarra. Fare riposare le strisce di pasta per alcuni minuti in modo da asciugare leggermente la pasta. Infine passare la pasta alla chitarra aiutandosi con un mattarello.

A parte in una padella rosolare l’aglio con l’olio, togliere l’aglio e versare la passata. Far bollire a fuoco vivo per almeno 2 minuti e aggiustare di sale e peperoncino.

Cuocere la pasta in abbondante acqua salata e mantecarla con la salsa di pomodoro.

Finitura - Aggiungere nel finale il basilico tagliato a julienne.