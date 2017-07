I burger di quinoa e spinaci sono un'alternativa vegetariana e originale ai tradizionali hamburger. I burger di quinoa e spinaci sono infatti preparati con questi due soli ingredienti, amalgamati dal pangrattato e dall'albume. Un piatto unico leggero e saporito, perfetto per un secondo diverso dal solito o per sandwich e panini poco convenzionali!

PROCEDIMENTO

Sciacquate molto bene la quinoa per eliminare le tracce di saponine presenti sui suoi chicchi . Quindi versatela in una pentola e ricopritela con due volte il suo volume d'acqua. Portate a ebollizione, dopodiché coprite con un coperchio e lasciate cuocere per 15 minuti a fuoco medio. Lavate le foglie degli spinaci, trasferiteli in una casseruola con solo la loro acqua e fateli appassire a fuoco medio e con il coperchio per circa 15 minuti. Scolateli e strizzateli bene.