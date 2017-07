Blinis al salmone e yogurt

DIFFICOLTA" facile

DIFFICOLTA" PREPARAZIONE 10'

PREPARAZIONE PORZIONI 25 mini blinis

I blinis al salmone sono degli sfiziosi e raffinati finger food realizzati con i classici blinis in formato mini arricchiti dallo yogurt greco, il salmone affumicato, le uova di lompo rosse e qualche stelo di erba cipollina. Un abbinamento classico e gustoso, quello di questa ricetta, perfetto per buffet o antipasti veloci ma eleganti! Le uova di lompo rosse donano colore e sapidità al piatto e si utilizzano spesso in abbinamento al salmone affumicato. Provare per credere!