Grani Futuri 2018, tutto il buono del pane

Chef e fornai daranno vita a un’esperienza immersiva con postazioni di dimostrazione, racconto e assaggio dove, distribuiti a coppie, interpreteranno il pane attraverso il loro linguaggio stilistico, portando la propria cultura e la propria terra in piatti esclusivamente a base di pane.

Non mancheranno naturalmente dibattiti e talk nel Salotto Letterario condotto da Pino Aprile, per valorizzare l’identità culturale e colturale del Sud e porre l’accento sull’arte dell’impasto, in compagnia di vari ospiti, tra i quali Stephanie Swane, di Parabere Forum, una delle massime esperte della materia.

Tra i protagonisti stellati attesi nel cuore della Puglia, principale produttore italiano di semola di grano duro e, da sempre, considerata il granaio d’Italia, ci sono Viviana Varese di Alice Ristorante a Eataly Milano, Antonio Lebano della Terrazza Gallia dell'Hotel Excelsior di Milano, Corrado Assenza del Caffè Sicilia di Noto, Luca Lacalamita, già Enoteca Pinchiorri a Firenze, e, dall'estero, la chef Zahie Tellez, ambasciatrice della nuova cucina messicana.

Ma Grani Futuri è anche l'occasione per esplorare il contesto territoriale in chiave turistica e culturale, attraverso opere di recupero urbano, attività culturali legate alla tradizione e lo svolgimento di attività sportive. Nella giornata di lunedì 18, per esempio, sarà possibile assistere alla mietitura del grano, come si faceva una volta e come si fa ancora oggi. Una vera e propria arte fatta di gesti sapienti e salde tradizioni. Tra i momenti topici della manifestazione, segnaliamo l’attesissima “Gara del Pancotto”, una golosa disfida tra le ricette del territorio, rivisitate nell'ottica di una ristorazione e un gusto contemporanei, che vedrà coinvolti i primi veri attori dell’economia pugliese: il contadino, il mugnaio e il fornaio.

Gran finale, poi, con la Cena del Pane (a San Giovanni Rotondo), in cui chef stellati e fornai saranno impegnati nella difficile impresa di creare un menu in cui ogni piatto, dall’aperitivo al dolce, avrà come ingrediente protagonista il pane.

Grani Futuri è un evento nuovo, ma in lievitazione che, con il suo Manifesto Futurista del Pane, è già diventato, a tutti gli effetti, un movimento culturale, economico e sociale. A favore del pane buono e sano della produzione artigianale italiana, che fa bene alla cultura, all’ambiente e al territorio.



Grani Futuri dal 16 al 18 giugno 2018 - San Marco in Lamis e San Giovanni Rotondo (FG) - www.granifuturi.com



Di Indira Fassioni www.nerospinto.it