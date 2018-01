Cosa avranno mai in comune il ricamo e la passione per le farfalle? Chiedetelo alla costumista Romy McCloskey, che di fronte all'ala spezzata del piccolo animale ha preso in mano gli strumenti del suo lavoro, improvvisando un'operazione chirurgica che ha commosso la rete per l'ottimo risultato ottenuto. La donna del Texas, amante delle farfalle in quanto le ricordano la madre, è riuscita a trapiantare l'ala al piccolo insetto. Come ha spiegato la stessa ricamatrice, non è stata necessaria nessuna anestesia in quanto questi animali non hanno i recettori del dolore. E a giudicare dal risultato, l'intervento di Romy può definirsi assolutamente riuscito.