Usa, il video del terrificante faccia a faccia con uno squalo bianco

A guardare il filmato si potrebbe facilmente pensare a un terrificante frammento di un film, ma quanto pubblicato sulla pagina Facebook del"Massachusetts Division of Marine Fisheries" è realmente accaduto al ricercatore Gregory Skomal nei pressi dell'isola di Monomy. L'uomo si era immerso per riprendere il passaggio di uno squalo bianco, ma non si era reso conto che un altro predatore di grandi dimensioni si stava minacciosamente avvicinando al poco gradito ospite.



Fortunatamente per il ricercatore, a dividerlo dal faccia a faccia con lo squalo c'era la telecamera, rivelatasi provvidenziale. Il dipartimento ha scherzato sul fatto commentando il video con l'hashtag #ourcameraisjustfine, per dimostrare l'ottima tenuta dello strumento di ripresa anche in situazioni di estremo pericolo.