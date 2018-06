Thailandia, balena ingoia 80 buste di plastica e muore

Ha ingoiato oltre 80 sacchetti di plastica e per questo è morta al largo della costa meridionale della Thailandia: una balena pilota è così morta a causa delle buste indistruttibili. Il piccolo globicefalo è stato trovato in fin di vita in un canale vicino al confine malese, ha spiegato Thon Thamrongnawasawat, biologo marino della Kasetsart University.