Sudafrica, lotta per sopravvivere il gattino a due facce

Non state vedendo doppio: Bettie Bee ha proprio due facce. Il gattino, nato il 12 dicembre nella provincia di Capo Orientale in Sudafrica e appartenente a una cucciolata di altri 2 micetti, da dieci giorni lotta per rimanere in vita. Ha raggiunto i 200 grammi e sembra crescere bene, seppur a fatica. E sulla sua situazione di salute si viene continuamente aggiornati tramite la sua pagina Facebook ufficiale che conta 20mila follower.