Nell’Ukutula Conservation Center and Biobank, in Sudafrica, sono nati i primi due cuccioli di leone concepiti mediante l’inseminazione artificiale, utilizzando lo sperma di un esemplare maschio. Ciò è avvenuto grazie all’impegno dei ricercatori dell’Università di Pretoria e, in particolar modo, della studentessa Isabel Callealta, specializzata nella fisiologia riproduttiva delle leonesse. La nascita dei due cuccioli è un importante passo avanti scientifico: infatti, poco si sa sui modelli riproduttivi dei leoni e di altri grandi felini. Leoni, tigri e ghepardi sono minacciati di estinzione a causa del bracconaggio, della caccia ai trofei e dei conflitti tra uomo e natura. Si spera che la fecondazione in vitro aiuti a prevenire la scomparsa di queste creature sulla terra.