Roma, cane veglia per ore l'amico a quattro zampe investito in strada

Immagini che parlano. Un cagnolino è rimasto seduto accanto all’amico ormai privo di vita per ore. Erano inseparabili, ma uno di loro è stato investito in via Tuscolana, a Roma. Una veglia straziante, simbolo di un’amicizia rara, anche tra gli umani. Gli automobilisti che si trovavano per strada non hanno resistito alla triste ma, al tempo stesso, tenera scena e hanno immortalato il momento con i telefoni.