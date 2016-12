Perù, rubano carrellino a cane disabile: online scatta la solidarietà

Ha il sapore di una fiaba di Natale la vicenda di Chiquita, una cagnolina randagia di Lima, paralizzata alle zampe posteriori, alla quale era stato rubato il carrellino che le permetteva di muoversi. La sua condanna era di strisciare per le strade della capitale peruviana, tra l'indifferenza generale. Ma a compiere il miracolo è stato un gruppo di volontari che l'ha consegnata alle cure di un veterinario e ha aperto una sottoscrizione online. E in un mese sono stati donati dai naviganti commossi dal suo video di presentazione oltre mille dollari. Somma che regalerà a Chiquita una nuova vita negli Usa.

Il passaparola online e la solidarietà scaturita da quel video di pochi secondi in cui si vedeva Chiquita, bastardina dal musetto imbiancato dagli anni e dall'asprezza della vita di strada, strisciare, perché privata del suo carrellino, le permetteranno una nuova vita negli Usa, in una casa tutta per lei nel Rhode Island.