Ozzy, il cane giocoliere che sfida la gravità: in equilibrio su una corda per 40 secondi

Sospeso in aria, per decine di secondi, appoggiandosi soltanto su una corda. Ozzy, il cane che arriva dall'Inghilterra, sta diventando una star del web. Numeri da giocoliere che siamo soliti ammirare al circo, ma che lui fa nel giardino di casa. Nato nel 2009, Ozzy è un incrocio tra un Border collie e un Kelpie e vive nelle campagne del Norfolk.

A renderlo una star sono il suo incredibile senso dell'equilibrio e la grazia con cui esegue i movimenti sulla corda. Nick Johnson, il suo proprietario, ha lavorato per due anni con lui per perfezionare questi numeri. "Amo le sfide - ha dichiarato - e credo che Ozzy sappia quando stiamo lavorando a un grande progetto".



Gli allenamenti sono sempre fatti con metodi di rinforzo positivo: "Io lavoro su quello che Ozzy vuole, come il frisbee", spiega Nick. "Lui deve capire quello che voglio io. Non c'è fallimento, solo incoraggiamento".