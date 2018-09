Nasce a Bracciano la prima casa di riposo per cani orfani

Dopo la morte dei padroni - Daniela Salvi, etologa da sempre appassionata di cani, ha trovato una strada per cambiare il destino di tanti animali. "Ci sono persone che muoiono e non hanno nessuno a cui affidare i loro cani, noi qui ci prendiamo cura di loro per non farli vivere nella tristezza".



Accoglienza e soccorso - "Attualmente ne abbiamo tre e altri tre sono in arrivo – spiega la fondatrice dell'hospice -. Nebbia, molto anziano e malato, è morto solo dopo 15 giorni, ma ne è valsa comunque la pena stargli accanto e prendersi cura di lui". Nella struttura di accoglienza i cani tristi che soffrono per i lutti vengono coccolati e distratti, quelli malati vengono curati. Seguono terapie come flebo, medicazioni, fasciature, ma subiscono anche interventi assicurati da una clinica veterinaria.



Tutti sono ben accolti - "L'unico discrimine per accettarli è che non siano aggressivi con altri cani". Per quanto riguarda i costi niente paura. Nei paesi anglosassoni la regola è che chi più ha paga di più. Baffi d’argento prevede una quota di 150 euro, ma non si fa problemi ad accogliere pure chi non può permetterselo. "Prendiamo tutti – assicura Daniela – pagherà chi viene dopo. Certo, accettiamo donazioni sia grandi che piccole".



Una vita dedicata ai cani - Daniela Salvi in passato si è occupata di formare insegnanti e istruttori di cani, della Protezione Civile e della Polizia, per affrontare disastri e terremoti e, dopo l’11 settembre, si è specializzata nell'insegnamento per la ricerca di esplosivi. Con la nascita dell'hospice ha deciso di continuare a dedicarsi a loro e di "accompagnarli verso la fine dei loro giorni, perché anche i cani orfani possono avere una seconda vita".