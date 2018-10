Milano, a Vermezzo la sesta edizione della Straight Egyptian World Championship

Una competizione riservata ai soli cavalli arabi di linea egiziana provenienti da tutto il mondo. Si svolgerà a Vermezzo, alle porte di Milano, il 13 e il 14 ottobre la sesta edizione del prestigioso Straight Egyptian World Championship. L'evento, che premia gli esemplari più belli di razza purosangue, vede la partecipazione di diverse scuderie. Quella dell'Emiro del Qatar, Al Shaqab ed al Rayyan, dove sarà presente la famiglia reale H.E. Sheikh Hamad Bin Al Al-Thani, Al Zobair Stud H.E. Sheikh Abdulla Bin Mohamed Ali Al-Thani, Hanaya Stud di Nayla Hayek, Dubai Stud H.E. Sheikh Mohammed Bin Rashid al Maktoum.