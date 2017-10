E' diventata una star in Spagna Maya , la cagnolina che per sei giorni ha aspettato la sua padrona fuori dall'ospedale di Elda, ad Alicante . Dopo una lunga attesa, l'Akita Inu - una razza giapponese che si caratterizza per la sua fedeltà e lealtà - ha potuto riabbracciare Sandra Iniesta , la 22enne proprietaria del cane , che era stata ricoverata nella clinica spagnola a causa di un malore avvertito durante il viaggio di ritorno dalle vacanze, trascorse a Barcellona.

Dopo che la ragazza è stata ricoverata d'urgenza per un attacco di appendicite, Maya non ha voluto allontanarsi nemmeno un attimo dall'ospedale, nonostante i tentativi del padre di Sandra di portarla via. Infermieri, dottori e pazienti sono rimasti colpiti dalla fedeltà della cagnolina e se ne sono presi cura.



Dopo essere stata dimessa, Sandra ha subito pubblicato un tweet in cui si dice felicissima di aver riabbracciato Maya.