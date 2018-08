Massacrato di botte Kuma, il cane-mascotte di un maneggio del Bresciano

"Stop alle ricerche: ritrovato Kuma, a pochi passi da casa, massacrato di botte e nascosto sotto rami tagliati". E' con queste parole che il maneggio San Michele di Bassano Bresciano (Brescia) comunica la tragica fine di uno dei suoi due pastori tedeschi, che era l'idolo dei frequentatori della struttura, soprattutto i bambini, a 10 giorni dalla scomparsa del cane. E proprio i più piccoli si erano tanto spesi per ritrovarlo, scrivendo decine di messaggi dedicati al loro amico a quattro zampe dal folto pelo nero: "Caro Kuma - si legge - mi manchi un sacco da quando sei sparito". E ancora: "Non so dove tu possa essere, ma spero che tu non soffra".