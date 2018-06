India, cucciolo rimane intrappolato: ingegnere usa un drone per salvarlo

Milind Raj, un ingegnere di Nuova Delhi, stava passeggiando per le vie della città, quando ha sentito dei guaiti provenire da un canale di scolo. Un cucciolo di cane era caduto in acqua, rimanendo intrappolato. L'uomo, appassionato di intelligenza artificiale, è riuscito a salvargli la vita, modificando uno dei suoi droni, al quale ha attaccato un braccio robotico. In questo modo ha potuto afferrare il cagnolino e portarlo al sicuro, tenendo sempre sotto controllo i suoi parametri vitali, per evitare di schiacciarlo con l'artiglio meccanico. Il cucciolo, poi adottato dallo stesso Milind, è stato chiamato "Lifted", cioè "sollevato".