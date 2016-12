Il neonato piange... un Labrador lo consola teneramente

Un neonato piange disperato. Ad un certo punto un Labrador Retriever gli si avvicina e lo consola toccandogli teneramente la manina con il suo musetto. La scena dolcissima è stata ripresa dai genitori del bambino che hanno postato il video sul Instagram. In poco tempo queste immagini sono diventate virali, per la loro carica emotiva e per la loro dolcezza, conquistando il cuore di tanti utenti che le hanno condivise sui loro profili social.