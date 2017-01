Il cane più intelligente? Il Border Collie: lo dice anche un'app

In Rete stanno spopolando app e giochini (come il Trixie dog activity) per stimolare l' intelligenza dei cani . Sono alcuni dei tanti risultati prodotti dagli studi sulle capacità cognitive dei nostri amici a quattro zampe, sviluppatasi negli ultimi anni. Come documenta il "New York Times", ci sono centri letteralmente presi d'assalto come il Canine Cognition Center di Yale (prestigiosa università americana), nato tre anni fa, che arruola coppie di padroni e animali per partecipare a test studiati per misurare le capacità di Fido. Viene rilasciato, persino, un patentino attestante le abilità cognitive del pet.

I test più noti restano quelli ideati e disegnati dal neuropsicologo Stanley Coren, professore di neuropsicologia a Vancouver, che consistono nella valutazione della capacità dei cani di risolvere problemi (problem solving) e di comprendere le parole. Il ricercatore sostiene che le loro capacità intelletive potrebbero essere paragonate a quelle di un bambino dai tre ai cinque anni.



C'è anche chi si è spinto più in là come il dog trainer Graeme Sims che ha riportato una classifica delle razze per intelligenza mettendo in cima alla graduatoria il Border Collie e il Barbone. Il primo, per antonomasia il cane da pastore, è considerato ben equilibrato e con un buon temperamento, mentre il Barbone ha una spiccata predisposizione a stare nell'acqua. Seguono in classifica il Golden, il Labrador e il Pastore tedesco. La lista, però, non tiene conto del fatto che all'interno della stessa razza si possono avere soggetti con capacità estremamente diverse.



Secondo Daniele Mazzini, istuttore cinofilo della polizia locale di Milano, un errore comune è "abbinare l'intelligenza alla docilità e all'obbedienza": infatti, ci sono cani come l'Husky molto emancipati e poco collaborativi con l'uomo ma, allo stesso tempo, estremamente intelligenti.