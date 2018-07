Il bagnetto della ranocchia in un tappo: oltre 5 milioni di visualizzazioni | Video

Boom di "guardoni" su Facebook per il bagnetto in un tappo d'acqua di un'ignara baby ranocchia. Un successo da più di 5milioni di visualizzazioni in meno di 24 ore per il video che ritrae l'animaletto, scovato al riparo dai 43 gradi della giornata in una fessura di una recinzione. Un uomo ha notato la piccola rana, grande quanto un'unghia, attirato dal suo gracidare; decide allora di porgerle un tappo pieno d'acqua per permetterle un sorso refrigerante, ma, ecco il colpo di scena. La piccola rana accetta sì l'invito, ma si tuffa direttamente in pochi millimetri di "frescura". Un bagnetto che diventa, però, poco intimo, una volta postato su Facebook, rimbalzando di bacheca in bacheca.