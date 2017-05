Francia, un leone azzanna il suo domatore davanti al pubblico

Momenti di terrore durante un'esibizione circense a Doullens, nel nord della Francia. Un leone si è ribellato al suo domatore e lo ha azzannato al collo trascinandolo per qualche metro all'interno della gabbia dove era rinchiuso. Il tutto davanti a decine di spettatori, la maggior parte bambini, terrorizzati. Non appena lo staff si del circo si è accorto di cosa stava accadendo, ha messo in funzione le macchine del fumo per stordire l'animale che ha così lasciato la presa sull'uomo.

Uno degli spettatori ha ripreso tutta la scena con il suo smartphone e poi l'ha pubblicata sui social network spiegando che le urla in sottofondo erano quelle di suo figlia "che ha pianto tutta la notte per lo choc". Il domatore è stato subito trasportato in ospedale con gravi ferite, ma non si trova in pericolo di vita. E' stato operato e presto si riprenderà. Il personale del circo ha fatto sapere che il leone non verrà soppresso.