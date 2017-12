Il gatto come copricapo, nuova mania del web

Soprattutto quando, come in questi giorni, le temperature scendono in picchiata e il gelo comincia a farsi sentire, un bel cappello caldo può essere particolarmente gradito. E chi non ce l'ha si arrangia in qualsiasi modo, anche prendendo in prestito... il proprio gatto. Da qualche tempo è infatti diventata una moda online farsi selfie assieme al micio, utilizzando però il felino come copricapo vivente. E alcune delle immagini, che spopolano online, sono veramente esilaranti.