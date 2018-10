E sbarcato a Malta il primo cane migrante: era a bordo dell Aquarius con la sua famiglia

Si chiama Bella, il primo cane-migrante tratto in salvo nel Mediterraneo e sbarcato in Europa. Si tratta di un incrocio tra un maltese e un terrier ed è di proprietà di una famiglia libica tratta in salvo dall'Aquarius e rimasta a bordo, con una cinquantina di profughi, della nave di Sos Mediterranée per cinque giorni, in attesa di trovare un porto d'approdo. Alla fine è stato indicato quello di La Valletta, a Malta. E così Bella, come ha comunicato via Twitter il primo ministro di Malta Joseph Muscat scrivendo: "Malta soccorre ogni vita", è stata presa in consegna dalle autorità sanitarie ed è stata trovata in buona salute. Chissà quale tra Portogallo, Germania, Francia e Spagna sarà la sua destinazione finale