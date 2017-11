In Zambia c'è un resort di lusso con degli "ospiti" molto speciali. Elefanti africani attraversano la hall dell'albergo e, nonostante la stazza, non fanno danni. Lo "spettacolo" si ripete ogni anno tra fine ottobre e metà dicembre, quando maturano i frutti del mango selvatico del giardino dell'hotel. Gli elefanti, infatti, ne sono ghiotti e per raggiungerli attraversano tranquillamente l'ingresso del resort. Ogni volta gli ospiti della struttura rimangono sbalorditi nel vedere i pachidermi così da vicino.