Dalle stelle alle stalle: con l'astroecologia si salvano gli animali a rischio di estinzione

Sono le stelle ad indicare la via per salvare gli animali a rischio di estinzione. Grazie all'astroecologia (astronomia + ecologia), si monitorano le specie nei loro habitat naturali. Con i droni si girano immagini a infrarossi in cui appaiono i corpi caldi brillanti come stelle e, in questo modo, si fanno le analisi per contrastare il bracconaggio. A dimostrarlo sono i primi esperimenti presentati dai ricercatori della Liverpool John Moores University alla settimana europea dell'astronomia e della scienza spaziale.