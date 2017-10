Australia, cucciolata da record: cagnolina dalmata partorisce 18 piccoli

Cucciolata da record in Australia: Miley, una cagnolina dalmata di tre anni, ha partorito diciotto piccoli in un colpo solo. Ora hanno più di quattro mesi e sono perfettamente sani. Papà Astro si è dimostrato più prolifico del suo omologo cinematografico, Pongo, che nel film "La carica dei 101" diventa padre di quindici cagnolini. Come documentano queste immagini, tutti i cuccioli sono cresciuti forti e pieni di vita.